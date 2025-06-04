Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-сервисе по вывозу ненужных вещей

Жители Подмосковья могут быстро избавиться от старых предметов интерьера и бытовой техники. Сделать это можно, воспользовавшись специальным сервисом на «Госуслугах».

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сдать предметы домашнего обихода на утилизацию можно на площадках «Мегабак». А для вывоза крупногабаритных отходов работает специальный онлайн-сервис на «Госуслугах». С его помощью можно заказать специалистов, которые заберут предметы прямо из квартиры.

Так, за неделю было вывезено 22 вещи, среди которых диваны, двери, матрасы, стиральные машины и многое другое. Всего с начала года специалисты забрали на утилизацию 752 предмета.