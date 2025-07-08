Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-сервисе по отслеживанию автобусов

Сервис для отслеживания общественного транспорта запустили на подмосковном «Доброделе» в марте. За это время им воспользовались более 108 тысяч человекю.

Сервис дает возможность пассажирам узнать, где находится автобус, его расписание и ближайшую остановку. Он доступен в мобильном приложении «Добродел» в разделе «Услуги» — «Общественный транспорт». При этом в настройках приложения нужно разрешить определение местоположения.

«Нажав на значок с номером автобуса, можно увидеть его маршрут от начальной до конечной точки. Также можно ввести номер автобуса в поисковую строку, и приложение отобразит его маршрут на карте», — объяснили в министерстве.

Через сервис можно выбрать нужную остановку и узнать расписание автобусов, которые ее обслуживают. Также маршрут можно добавить в избранное.