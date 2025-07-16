Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-сервисе по отслеживанию автобусов

Жители Подмосковья могут получить информацию об остановках, расписании и маршрутах общественного транспорта в приложении «Добродел». Сервисом уже воспользовались более 100 тысяч раз, рассказали в Мингосуправления МО.

Отслеживание автобусов доступно в разделе «Услуги» под категорией «Общественный транспорт». Опцию предназначена для авторизованных пользователей. С помощью геопозиции сервис подскажет, какие автобусы ходят рядом. Щелкнув на номер маршрута, получится узнать полный список остановок.

Также по номеру или остановке в поиске можно найти расписание или посмотреть путь на карте. Для часто используемых маршрутов есть раздел «Избранное».

В ведомстве напомнили, что «Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Его скачивание доступно в RuStore, на платформах AppGallery, Google Play и App Store.