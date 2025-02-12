Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-портале по оказанию паллиативной помощи

Интернет-портал паллиативной помощи заработал в Подмосковье в начале 2023 года. За это время его посетили почти 60 тысяч человек. На сайте размещена вся важная информация об оказании помощи тяжело больным и уходе за ними.

На онлайн-портале «Паллиативная помощь» собрана вся информация о госпитализации пациентов, оказании паллиативной помощи на дому, а также об уходе за больными.

По словам министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина, самыми популярными разделами сайта стали «Получение паллиативного статуса» и «Паллиативная помощь детям».

«Мы продолжаем развивать паллиативную помощь в регионе. Так, в Московской области работает координационный центр, „горячая линия“, открываются школы паллиативного пациента. Портал о паллиативной помощи заработал в начале 2023 года. За это время его посетили почти 60 тысяч человек, а самыми популярными разделами стали „Получение паллиативного статуса“ и „Паллиативная помощь детям“», — сказал он.

В министерстве напомнили, что в области работает координационный центр с круглосуточной горячей линией. Задать вопросы можно по номеру +7 (498) 683-83-83.