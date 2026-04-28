Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-оплате счетов за ЖКУ

Единый расчетный центр Подмосковья напомнил жителям о том, как оплачивать счета за ЖКУ вдали от дома. Это сообенно актуально во всремя дачного и отпускного сезона.

В ведомстве рассказали, что оплатить счета можно онлайн. Квитанции за апрель уже скоро станут доступны в личном кабинете на сайте и приложении МосОблЕИРЦ.

«Напомним, электронный счет — это полный цифровой аналог бумажного документа. Его можно в любой момент скачать на компьютер или смартфон, чтобы оплатить услуги в удобное время. Такой счет не потеряется, не испортится и поможет сохранить природные ресурсы», — сказали в ведомстве.

Специалисты напомнили, что подписаться на электронный счет можно на сайте и в приложении центра в разделе «Платежи» — «Получать платежные документы в электронном виде».

Жители Московской области также могут перейти на Единый платежный документ. Сервис доступен на портале госуслуг.

«Прежде всего, это удобно — один документ в смартфоне заменяет стопку бумаг. Также на РПГУ доступны не только платежные документы, но и возможность проверки начислений и контроль расходов — по одному или нескольким объектам недвижимости одновременно. Во-вторых, это быстро — квитанция в электронном виде может быть направлена сразу же после ее формирования в системе», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко.