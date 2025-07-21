Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-оформлении выплат на школьную форму

Жители Подмосковья могут оформить выплаты для многодетных семей на приобретение школьной формы через «Госуслуги». Функция стала одной из самых востребованных на региональном портале за последнюю неделю. Ей воспользовались более 3,5 тысячи раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, самой популярной госуслугой за неделю стала запись в колледж. Ей воспользовались более 21,8 тысячи раз.

Еще почти 14 тысяч заявок жители подали на получение выписки из домовой книги, более 7,3 тысячи — на выдачу социальной карты и свыше 6,4 тысячи — на запись в школу.

Всего в Подмосковье в электронный вид перевели более 390 госуслуг. Получить их можно через региональный портал и мобильное приложение «Добродел».