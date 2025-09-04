Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-оформлении справок в сфере опеки

Жители Подмосковья могут оформить справки в сфере опеки и попечительства онлайн. С начала года этой возможностью воспользовались более двух тысяч раз.

Как рассказали в областном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Документы» — «Справки и выписки», а также в мобильном приложении «Добродел». С ее помощью жители могут получить несколько видов справок: о выплатах опекуну, о лишении или ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей, а также документы в сфере опеки и попечительства.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму. Готовый документ поступит в личный кабинет в течение одного рабочего дня.