Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-оформлении разрешений на рекламные щиты

СОбственники зданий и других строений в Подмосковье могут получить разрешение на установку рекламной конструкции онлайн. Через «Госуслуги» также можно аннулировать ранее выданный документ. С начала года этой возможностью воспользовались около 2,5 тысячи раз.

Как расскахали в Мингосуправления Подмосковья, сервис доступен на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Услуги». Им могут воспользоваться физические и юридические лица, а также предприниматели. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать нужный муниципалиет и заполинть онлайн-форму.

За выдачу документа предусмотрена госпошлина в рахмере пяти тысяч рублей. Услугу оказывают в течение 24 рабочих дней. Ререшние по заявке поступит с личный кабинет.