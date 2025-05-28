Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-оформлении путевок в детские лагеря

Детям и их родителям в Подмосковье доступны разнообразные меры поддержки — от финансовой помощи до бесплатного проезда в автобусах. Льготники также могут получить бесплатные путевки в летние лагеря. Оформить их можно через «Госуслуги» и «Добродел». Эта мера поддержки особенно актуальна в преддверии 1 июня — Дня защиты детей.

Для оформления путевки необходимо подобрать подходящий лагерь в приложении «Добродел», рассказали в Мингосуправления Подмосковья. Функция доступна в разделе «Услуги» — «Детский отдых». Там доступно описание каждого учреждения, включая предлагаемый досуг, график смен и стоимость. Удобные фильтры позволяют быстро подобрать подходящее место.

В приложении также есть информация о том, что стоит взять с собой в лагерь, а также о том, как оформить путевку бесплатно. Такую возможность предоставляют малообеспеченным и многодетным семьям, где воспитываются дети от семи до 15 лет. Отдыхом также обеспечивают инвалидов, ребят из семей участников СВО и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Получить бесплатную путевку можно один раз в год.