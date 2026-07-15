Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-оформлении парковочного разрешения

В Московской области появилась новая возможность для автомобилистов — оформить парковочное разрешение можно через мобильное приложение «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть приложение и перейти в раздел «Услуги». Затем следует ввести в поиске «Внесение (изменение, исключение) сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок». Эта услуга позволяет не только получить новое разрешение, но и внести изменения, продлить или исключить уже существующее.

Оформить право на бесплатную парковку могут члены многодетных и приемных семей, владельцы электромобилей, покупатели абонементов и резиденты с соответствующим разрешением. Процесс оформления занимает до шести рабочих дней.

По данным Мингосуправления, с начала года услугой уже воспользовались более восьми тысяч раз. «Добродел» — это единое мобильное приложение, предлагающее широкий спектр услуг и информации для жителей Подмосковья. Скачать приложение можно по ссылке.