Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-оформлении ордера на земляные работы

С начала года жители Подмосковья подали около 19 тысяч онлайн-заявок на ордер для производства земельных работ. Сделать это можно через региональный портал госуслуг.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, ордер необходим для проведения любых видов земляных работ, для которых необходимо вскрытие грунта более чем на 30 сантиметров в глубину. Разрешение выдают на определенное время, при необходимости его можно продлить до двух раз. По завершении работ его необходимо закрыть.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Получить ордер могут предприниматели, а также физические и юридические лица. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать нужный округ, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Услугу предоставляют бесплатно в течение 10 рабочих дней.