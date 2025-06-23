Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-консультациях с врачом после диспансеризации

Свыше 560 тысяч жителей Подмосковья получили онлайн-консультации с врачом по итогам диспансеризации с января. Узнать результаты обследований можно удаленно благодаря телемедицине.

Как рассказали в региональном Минздраве, получить консультацию дистанционно также могут пациенты, стоящие на диспансерном учете и беременные.

«Современные технологии позволяют упростить получения ряда медицинских услуг. Благодаря телемедицине, пациенту не надо идти в поликлинику, чтобы получить консультацию врача после диспансеризации или продлить рецепт на льготное лекарство», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

Специалисты консультируют по результатам исследований, а также дают заключение по итогам диспансеризации и направляют на углубленное обследование.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», госуслуги и интернет-портал «Здоровье».