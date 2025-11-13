Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-консультациях по земельным вопросам

Жители Подмосковья могут получить консультацию по вопросам федерального государственного земельного контроля через мобильное приложение «Инспектор». Этой возможностью уже воспользовались более 20 раз.

Как рассказали в региональном Росреестре, мобильное приложение позволяет контрольно-надзорным органам оценивать соблюдение обязательных требований, проводить профилактические визиты и консультации. Это экономит время инспекторов и правообладателей.

Скачать приложение можно на интернет-портале контрольно-надзорной деятельности.

«Землепользователи могут оперативно получать квалифицированные консультации и разъяснения специалистов ведомства. Это способствует созданию комфортных условий для ведения бизнеса и соблюдения земельного законодательства», — отметила начальник отдела государственного земельного надзора управления Вероника Маккамбаева.