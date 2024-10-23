Жителям Подмосковья напомнили об оформлении компенсаций за детсад на РПГУ

Более 50 тысяч заявок на компенсацию родительской платы за детский сад поступило на региональный портал госуслуг Подмосковья с начала года. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Родители могут вернуть себе часть средств, оплаченных за детский сад. Размер компенсации зависит от того, сколько учащихся в семье. На первого ребенка положен возврат 20% от среднего размера платы, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%.

При расчете компенсации учтут количество дней, в которые ребенок фактически посещал садик. Услуга доступна на РПГУ в разделе «Образование» — «Образование детям». Также подать онлайн-заявление удобно в мобильном приложении «Добродел». Скачать его можно по ссылке.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.