Минздрав Подмосковья напомнил об интернет-портале паллиативной помощи

Интернет-портал паллиативной помощи работает в Подмосковье. С его помощью жители могут оформить заявки на госпитализацию, выдачу оборудования для реабилитации и многое другое.

При помощи онлайн-сервиса жители Подмосковья могут оформить заявку на госпитализацию в отделение паллиативной помощи или сестринского ухода, а также обезболивание, оборудование и вызов специалистов на дом. Кроме того, пациенты могут записаться на прием не выходя из дома, рассказала руководитель координационного центра Анна Шестакова.

«Не выходя из дома можно оставить заявку на получение паллиативного статуса. С вами свяжется сотрудник координационного центра и поможет оформить статус паллиативного пациента. Также он ответит на любые ваши вопросы относительно медицинской паллиативной помощи», - добавила она.

Оставить запрос на портале можно через форму обратной связи. Запросить необходимые услуги также можно по телефону горячей линии +7(498)683-83-83.