Жителям Подмосковья напомнили об интернет-портале для организации свадьбы

Интернет-портал «Свадьба в Подмосковье» заработал в 2024 году. Он помогает молодоженам получить всю информацию о доступных площадках для регистрации брака, атакже об услугах для организации торжества. Ресурсом уже воспользовались более 24 тысяч человек.

На портале собрано более 80 мест для проведения свадеб. Это парки, музеи, дворцы культуры, галереи и коммерческие площадки.

«Пользователи ищут локации, просматривают фото и знакомятся с описанием — свыше 112 тысяч кликов по разделам сайта. Кроме того, портал предлагает удобный интерфейс для поиска и фильтрации площадок по различным критериям. Молодожены могут ознакомиться с отзывами о каждой локации, что помогает им сделать осознанный выбор», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Пользователям также доступна функция выбора локации, включающая арт-пространства, беседки у озера, шатры в поле и многое другое. При этом место должно быть безопасным и общедоступным.