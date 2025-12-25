Жителям Подмосковья напомнили об интерактивной карте елочных базаров

Интерактивная карта елочных базаров продолжает работать в Подмосковье. На базе интернет-портала «МОй АПК» можно узнать обо всех местах, где можно купить главное новогоднее украшение. Картой уже воспользовались более 10 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосупавления, елочные базары в Подмосковье официально заработали 20 декабря. Всего на интерактивной карте доступно более 170 точек продажи праздничных деревьев.

Найти ближайший базар можно по ссылке.

«Цифровые технологии — настоящие помощники в повседневных задачах. Интерактивная карта елочных базаров яркий пример того, как инновации делают быт проще и приятнее», — отметил директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

Региональный портал «МОй АПК» дает возможность жителям получить информацию о доступных в регионе сервисах и услугах, узнать последние новости агропромышленного комплекса и ознакомиться с продукцией, которую выпускают в Московской области.