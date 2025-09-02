Жителям Подмосковья напомнили об экстренной соцпомощи

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на получение экстренной социальной помощи. С начала года этой возможностью воспользовались более 25 тысяч человек.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, госуслуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях», а также в мобильном приложении «Добродел».

Получить социальную помощь могут жители Подмосковья, которые оказались в сложной ситуации, из-за которой потеряли жилье или получили вред здоровью.

Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму. При расчете суммы поддержки учитываются доходы за три месяца.

Получить экстренную социальную помощь можно один раз в год.