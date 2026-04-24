Жителям Подмосковья напомнили о завершении приема показаний счетчиков в апреле

Апрельский прием показаний счетчиков завершается в Подмосковье. В МосОблЕИРЦ напомнили жителям о том, как можно передать данные.

Быстро и удобно передать показания счетчиков воды, тепла и электроэнергии можно в личном кабинете или приложении МосОблЕИРЦ. В специальной вкладке также можно узнать расход за предыдущие периоды и увидеть даты проверки приборов учета.

В расчетном центре напомнили и другие способы передать показания. Так, это можно сделать через чат-бот на сайте. Для этого нужно оранжевый значок чата в правом нижнем углу главной страницы и ввести запрос «Передать показания».

Еще один способ — позвонить 8 499 444-01-00 или воспользоваться терминалом в офисе расчетного центра. Их адреса и режим работы доступен по ссылке.