Андрей Воробьев: 900 мусорных площадок Подмосковья модернизируют за 2 года

Еще около 900 мусорных площадок модернизируют в Подмосковьев ближайшие два года. К ним обеспечат удобный проезд и добавят новые контейнеры, рассказал заместитель председателя правительства региона — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

«Одна из важных тем — подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период. Все мы знаем ее специфику: запаркованность, снег — все это требует от нас максимальной согласованности, чтобы был виден прогресс», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

По словам Мурашова, к контейнерным площадкам обеспечат удобный проезд для спецтехники. Для этого создадут проекты реализации дорожного движения. Это особенно важно зимой, когда спецтехнике мешают не только припаркованные неправильно машины, но и снег.

«ПОДД включает в себя схему движения мусоровоза и ограничения парковки. Сейчас устанавливаем знаки. Уже выполнили 75% работ», — заявил министр.

Благодаря изменениям в законе, штрафовать и эвакуировать неправильно припаркованные автомобили можно без участия ГИБДД. По словам министра, для этой работы зимой создадут специальные группы. Благодаря тщательно проработанному алгоритму за неделю нарушения будут устранять по всем проблемным адресам. Профилактику начнут уже сейчас, при помощи «Народного инспектора».

Штраф за неправильную парковку возле контейнерной площадки для физических лиц составляет пять тысяч рублей.

«Мы обучим всех и дворников, и муниципальных служащих, и УК, и водителей мусоровоза. Они заходят в программу, видят запаркованную машину, выбирают нужный раздел, снимают видео, чтобы было видно площадку и номер автомобиля. Дальше это попадает в наше министерство, и мы уполномочены выдавать штрафы», — пояснил Мурашов.

Кроме того, в этом и следующем годах модернизацию проведут на 900 мусорных площадках, где проблема стоит наиболее остро. Там увеличат количество контейнеров и создадут удобные проезды. В планах провести такую работе еще в двух тысячах местах.

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