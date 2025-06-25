Жителям Подмосковья напомнили о запрете на проникновение на энергообъекты

В разных регионах России участились случаи попыток незаконных действий против объектов электроэнергетики. Злоумышленники пытаются вовлечь граждан в диверсии и порчу имущества, в том числе через мессенджеры.

В Минэнерго Подмосковья сообщили, что мошенники могут представляться сотрудниками ФСБ, полиции или других служб, предлагать деньги за выполнение опасных заданий, шантажировать, вынуждая выполнять их указания.

Такие действия крайне опасны и незаконны. Любое вмешательство в работу электрооборудования может повлечь тяжелые последствия — от уголовной ответственности до обвинений в особо тяжких преступлениях.

Попытка проникнуть на подобные объекты может привести к трагедиям: люди получают тяжелые травмы или погибают от удара током. Кроме того, повреждение оборудования способно вызвать масштабные аварии, перебои в подаче электричества для тысяч потребителей — жилых домов, больниц, школ, предприятий.