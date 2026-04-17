Жителям Подмосковья напомнили о записи в ветклинику через смартфон

Владельцы домашних животных в Подмосковье могут онлайн записаться в ветеринарную клинику. Сделать это можно через мобильное приложение «Добродел».

Как рассказали в региональном Мингосуправления, для записи достаточно открыть мобильное приложение, найти раздел «Домашние животные» на главной странице и выбрать «Запись к ветеринару».

После этого нужно выбрать необходимое учреждение из списка, указать специализацию врача и выбрать ветеринара. После этого нужно выбрать подходящие дату и время и отправить заявку.

«Добродел» — единое мобильное приложение, в котором жителям доступны госуслуги, запись в МФЦ, электронный дневник, информация об общественном транспорте, спорте, проверка очереди в детский сад и много других сервисов.

