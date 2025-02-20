Жителям Подмосковья напомнили о вызове службы спасения через мобильное приложение

Жителям Подмосковья напомнили о возможности вызвать экстренные службы через мобильное приложение «112 МО». Через него также можно отследить местоположение скорой помощи и сообщить о происшествии.

Через приложение можно отслеживать местоположение скорой, а также газовой и других служб. Для использования этой функции нужно ввести номер, с которого был совершен вызов на номер 112.

Кроме того, через приложение можно отправить сигнал тревоги детям, пожилым родственниками и другим близким, а также найти ближайшее медучреждение, участковый пункт полиции, МФЦ и другие организации.

С момента запуска сервиса операторы уже получили около 40 тысяч обращений.