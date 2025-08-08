Жителям Подмосковья напомнили о выплатах на покупку протезов и слуховых аппаратов

Жители Подмосковья могут подать онлайн-заявки на получение выплаты для приобретения протезов и слуховых аппаратов. С начала года этой возможностью воспользовались свыше 2,2 тысячи человек.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, выплаты на приобретение протезов предоставляют жителям с инвалидностью и доходом семьи ниже трехкратной величины прожиточного минимума. Получить поддержку на слуховые аппараты можно без учета доходов. При этом заявителю необходимо приложить подтверждающую диагноз медицинскую справку.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Решение придет в личный кабинет в течение семи рабочих дней.