Жителям Подмосковья напомнили о введении штрафов за отказ от регистрации собак

Штрафы за отказ от регистрации собак введут в Подмосковье с 1 марта. Ожидается, что такая мера поможет сократить количество пропавших питомцев и повысить уровень ответственности хозяев. Что именно изменится для владельцев четвероногих в интервью 360.ru рассказали волонтеры приютов для животных.

Обязательную регистрацию животных ввели в Подмосковье в 2023 году, однако штрафы за отказ от процедуры будут грозить жителям только с начала марта. Это поможет повысить ответственность хозяев, ведь многие хвостатые попадают в приюты из дома — после того, как они потерялись или были выброшены на улицу. Сейчас процедура обязательно только для собачников — для кошек, грызунов и других зверей она остается добровольной.

«Люди должны понимать, что это не просто живая игрушка. Человек должен нести ответственность за животное, которое он берет в дом. Это и лечение, и правильное кормление, и поиск животного, если оно убежало. Обязательная регистрация должна в этом помочь, должна быть единая база», — отметил волонтер одного из подмосковных приютов.

Размер штрафа за незарегистрированную собаку будет варьироваться от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей.

Поставить питомца на учет можно в ветклиниках, подведомственных региональному Минсельхозпроду.