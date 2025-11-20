Жителям Подмосковья напомнили о возможностях чат-бота по вопросам ЖКХ

На официальном сайте расчетного центра Подмосковья работает виртуальный консультант. Он поможет разобраться в квитанциях, передать показания или узнать задолженность по оплате услуг.

Чат-бот умеет отвечать на тысячу самых частых вопросов клиентов. С его помощью удастся заказать проверку или замену приборов учета и узнать актуальные тарифы. Также виртуальный помощник подскажет, как пройти регистрацию в личном кабинете, открыть или переоформить лицевой счет.

Для начала диалога с ботом необходимо кликнуть на оранжевый значок в правом нижнем углу сайта МосОблЕИРЦ. Далее в поле ввести имя и суть вопроса и дать согласие на обработку данных. Для получения адресной информации потребуется указать номер лицевого счета.

Если бот не сможет справиться с задачей, то диалог переключат на живого специалиста.

Воспользоваться чат-ботом могут все жители Подмосковья. Он принимает запросы ежедневно с 6:00 до 23:00.