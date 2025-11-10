Жителям Подмосковья напомнили о возможностях бота на сайте расчетного центра
Жителям Подмосковья больше не нужно тратить время на звонки или личные визиты в Единый расчетный центр, чтобы разобраться с начислениями за коммунальные услуги. Все основные вопросы можно решить через чат-бота на сайте учреждения.
Цифровой помощник консультирует в режиме реального времени, заменяя многоминутные поиски информации.
Пользователю достаточно написать свой запрос, и система мгновенно выдаст точный ответ. В базе чат-бота сохранены более тысячи вариантов обращений, поэтому он помогает как в самых простых ситуациях, так и в нестандартных.
С его помощью легко передать показания приборов учета, узнать текущий баланс, наличие задолженности, уточнить тарифы, оставить заявку на поверку или замену счетчиков. Цифровой ассистент подскажет, как зарегистрироваться в личном кабинете и какие шаги необходимо совершить, чтобы открыть новый или переоформить существующий лицевой счет.
Чтобы начать общение, на главной странице сайта центра в правом нижнем углу необходимо нажать на оранжевую иконку. Далее бот попросит ввести имя и формулировку запроса, а также подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Если требуется адресная информация, необходимо указать номер лицевого счета — и сервис сразу же отобразит нужные данные.
Если же вопрос окажется слишком сложным, чат автоматически переведет переписку на специалиста поддержки, и оператор даст подробный ответ.
Чат работает ежедневно с 6:00 до 23:00 и доступен всем жителям региона.