Жителям Подмосковья напомнили о возможностях бота на сайте расчетного центра

Жителям Подмосковья больше не нужно тратить время на звонки или личные визиты в Единый расчетный центр, чтобы разобраться с начислениями за коммунальные услуги. Все основные вопросы можно решить через чат-бота на сайте учреждения.

Цифровой помощник консультирует в режиме реального времени, заменяя многоминутные поиски информации.

Пользователю достаточно написать свой запрос, и система мгновенно выдаст точный ответ. В базе чат-бота сохранены более тысячи вариантов обращений, поэтому он помогает как в самых простых ситуациях, так и в нестандартных.

С его помощью легко передать показания приборов учета, узнать текущий баланс, наличие задолженности, уточнить тарифы, оставить заявку на поверку или замену счетчиков. Цифровой ассистент подскажет, как зарегистрироваться в личном кабинете и какие шаги необходимо совершить, чтобы открыть новый или переоформить существующий лицевой счет.