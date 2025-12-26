Жителям Подмосковья напомнили о возможности записаться к врачу в мессенджере MAX

В Подмосковье пациентам доступна консультация с врачами с помощью телемедицины. Напоминания о дистанционных встречах со специалистами пользователям направляет бот в мессенджере MAX.

Получить услуги клиентам помогает чат-бот Денис.

«В том числе, с его помощь можно записаться на телемедицинскую консультацию. В этом случае в чат-бот Денис в мессенджере МАХ пациенту придет ссылка на телемедицинскую консультацию в момент записи, а также за два часа до онлайн-приема», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Цифровой ассистент также помогает получить электронную справку и решить ряд других вопросов.

Начать пользоваться ботом можно после согласия на обработку персональных данных на сайте.

Для записи к врачу потребуются контактная информация, а также серия и номер полиса ОМС. Важным условием является прикрепление пациента к одной из поликлиник Московской области.

Сервис связан с системой ЕМИАС, а все созданные через него записи автоматически отображаются в личном кабинете пользователя на региональном портале государственных услуг.