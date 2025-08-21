Жителям Подмосковья напомнили о возможности забронировать книгу в библиотеке онлайн

С начала года жители более 4,6 миллиона раз посетили интернет-портал «Библиотеки Подмосковья» . Там зафиксировали 796 читателей.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, при помощи онлайн-сервиса можно быстро и удобно забронировать нужную книгу и забрать ее в ближайшей библиотеке. Портал объединяет 921 учреждение.

«Портал объединяет 921 региональную библиотеку, предоставляя пользователям доступ к обширному фонду из почти 15 миллионам книжных экземпляров. Здесь каждый читатель найдет литературу на свой вкус — от классической литературы и современной прозы до научных и специализированных изданий», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Кроме того, на сайте можно найти информацию о культурных и образовательных мероприятиях. Ежегодно библиотеки проводят более 200 тысяч событий. Это лекции, мастер-классы, театральные постановки и встречи с писателями.