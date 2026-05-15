Жителям Подмосковья напомнили об утилизации ненужных вещей через приложение

Пресс-служба Мингосуправления Московской области напомнила о цифровом сервисе по вывозу ненужных вещей в приложении «Добродел». Сервис доступен на главной странице или в поисковой строке.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать предмет для вывоза, указать адрес, удобные дату и время, а также контактные данные. Затем специалист свяжется с заявителем для окончательного согласования деталей.

Заявки принимаются круглосуточно, без ограничений на количество утилизируемых предметов. Стоимость вывоза можно узнать на странице сервиса.

«Добродел» — это единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Чтобы начать им пользоваться, нужно авторизоваться через ЕСИА.

В этом году жители Подмосковья уже оформили более 280 заявок и отправили на переработку 8,4 тонны вторичных ресурсов.