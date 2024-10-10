Жителям Подмосковья напомнили о возможности прикрепиться к поликлинике через «Добродел»

Жителям Подмосковья напомнили о возможности прикрепиться к поликлинике через мобильное приложение «Добродел». Для этого нужно проживать в Московской области и иметь полис ОМС.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для подачи заявки необходимо авторизоваться в приложении с помощью ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Здоровье» и выбрать «Прикрепление к поликлинике». После этого нужно заполнить онлайн-форму и выбрать необходимое медучреждение.

В мобильном приложении «Добродел» также есть другая полезная информация для жителей Подмосковья. Его можно скачать по ссылке.

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