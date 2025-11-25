Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить призы за оплату ЖКУ онлайн
Расчетный центр Подмосковья объявил розыгрыш призов для новых подписчиков на электронные платежки. Победители получат подарочные карты российского маркетплейса на одну тысячу рублей.
Как рассказали в МосОблЕИРЦ, выиграть приз может каждый, кто подпишется на электронные квитанции до Нового года. Сделать это можно в личном кабинете.
Всего разыграют 600 подарков.
«Электронный счет сберегает деревья от вырубки, не пропадет из почтового ящика в подъезде, надежно хранится в личном кабинете и содержит ту же информацию, что и бумажная квитанция», — отметили в расчетном центре.
Победителей розыгрыша определит генератор случайных чисел 31 декабря.