Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить призы за оплату ЖКУ онлайн

Как рассказали в МосОблЕИРЦ, выиграть приз может каждый, кто подпишется на электронные квитанции до Нового года. Сделать это можно в личном кабинете.

Всего разыграют 600 подарков.

«Электронный счет сберегает деревья от вырубки, не пропадет из почтового ящика в подъезде, надежно хранится в личном кабинете и содержит ту же информацию, что и бумажная квитанция», — отметили в расчетном центре.

Победителей розыгрыша определит генератор случайных чисел 31 декабря.