Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить бесплатную путевку в лагерь

С приближением летних каникул в Подмосковье начинается активная подготовка к отдыху для детей — лагеря заработают уже в конце мая. В Министерстве соцразвития напомнили, что семьи с невысоким доходом, а также семьи с детьми-сиротами или ребятами с ОВЗ могут получить путевки бесплатно — достаточно подать заявление через портал госуслуг.

В лагерях Московской области много направлений — от языковых и палаточных до спортивных, музыкальных и военно-патриотических. Это помогает детям не только весело провести время, но и узнать новое, проявить таланты, найти друзей.

«В летние каникулы в нашем регионе будут работать более 120 детских загородных лагерей, а для удобства родителей у нас есть портал, где есть вся информация о каждом из них. Ежегодно летняя оздоровительная кампания региона охватывает свыше 100 тысяч детей», — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Так, лагерь «Литвиново» примет детей участников специальной военной операции. Чтобы получить бесплатную путевку, нужно обратиться в администрацию своего округа. Родителям советуют заранее изучить предложения и выбрать подходящий лагерь. Актуальная информация об условиях проживания и подготовке к заезду доступна на сайте.