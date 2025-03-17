Жителям Подмосковья напомнили о возможности онлайн приватизировать жилье

Фото: Медиасток.рф

Жителям Подмосковья напомнили о возможности приватизировать жилье онлайн. Сделать это можно через региональные «Госуслуги».

Приватизация позволяет жителям оформить квартиры в собственность, напомнили в Минжилполитики Подмосковья. Сделать это могут те, кто проживает в помещении на условиях социального найма. Если в квартире зарегистрирвоано несколько человек, потребуется разрешение каждого из них.

«С приватизированной квартирой вы имеете право совершать сделки: продавать, сдавать в аренду, оставлять под залог, передавать по наследству, дарить. При этом у владельца имущества становится больше обязанностей: платить налоги, делать взносы на капитальный ремонт», — отметили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
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Чтобы приватизировать жилье, нужно подать заявку через «Госуслуги», приложив необходимые документы.

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