Жителям Подмосковья напомнили о возможности дистанционного голосования на выборах

В рамках Единого дня голосования в 2025 году выборы депутатов пройдут в девяти округах Московской области. Жители региона все активнее пользуются новыми возможностями для участия в избирательном процессе.

Теперь нет необходимости подстраиваться под определенную дату или приезжать на участок.

Все желающие могут подобрать для себя удобный способ волеизъявления, в том числе дистанционный. Такой формат позволяет проголосовать независимо от местоположения и состояния здоровья.

Согласно данным на 27 августа, проголосовать дистанционно в Подмосковье планируют 45 553 избирателя. Среди них больше всего жителей Фрязина, Дмитрова и Балашихи.

Тем, кто тоже планирует отдать голос дистанционно, следует помнить, что соответствующую заявку необходимо подать до 8 сентября.