Жителям Подмосковья напомнили о возможности арендовать сельхозземли путем торгов

Жителям Подмосковья напомнили, что приобрести или арендовать земельные участки для сельского хозяйства можно путем торгов. Доступные лоты публикуют на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Чехове на торги выставили 16 земельных участков в деревне Гришино. Их площадь разнится от 20,1 тысячи до 27 тысяч квадратных метров, а начальная цена составляет от 1,4 тысячи до 1,6 тысячи рублей.

Узнать больше обо всех лотах можно по ссылке.

В ведомстве добавили, что приобрести или арендовать недвижимость через торги могут физические и юридические лица.

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