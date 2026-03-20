Жителям Подмосковья напомнили о возможности удаленно передать показания счетчиков

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Жители Подмосковья могут дистанционно передать показания счетчиков. Один из способов сделать это — позволить в контактный центр. Только в марте голосовой помощник рассчетного центра принял более 40 тысяч обращений.

Голосовой помощник может сообщить баланс и дату последней оплаты, проконсультировать по вопросам поверки счетчиков, а также принять показания.

Обратиться к нему можно по телефону 8 499 444 01 00. На вопрос «Что вас интересует?» следует ответить «показания», после чего необходимо следовать подсказкам.

В случае, если робот затруднится с ответом, звонок будет переведен на оператора.

Голосовой помощник отвечает на звонки ежедневно с 6:00 до 23:00, операторы — с 8:00 до 22:00.