Жителям Подмосковья напомнили о весенних ограничениях на ловлю рыбы

С наступлением апреля в водоемах Московской области начался период размножения ряда редких рыб, занесенных в региональную Красную книгу. Рыболовов призывают соблюдать установленные ограничения, чтобы не нанести ущерб популяциям.

В этом месяце к нересту приступают волжский подуст и жерех. Эти рыбы обитают в Москве, Оке и Клязьме, а также в водохранилищах.

«Кроме того, в середине месяца начинается нерест у обыкновенного подкаменщика. Хочу напомнить подмосковным рыболовам: если на крючок попала краснокнижная рыбка, ее нужно аккуратно освободить и отпустить, чтобы сохранить биологическое разнообразие наших водоемов. Кроме того, добыча краснокнижных видов чревата административной ответственностью», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин

Кроме того, в регионе уже действуют сезонные ограничения на рыбалку. Они введены с 22 марта и направлены на сохранение и восстановление ресурсов.

С 1 апреля по 10 июня ловить рыбу разрешается только за пределами нерестовых участков. При этом допускается использование исключительно поплавочных или донных удочек с берега, а количество крючков не должно превышать двух на одного человека.