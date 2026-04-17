Жителям Подмосковья напомнили о важности защиты от клещей во время субботников

Сезон активности кдещей традиционно начинается ранне весной. В это время жители часто выбирают отдых на природе и посещают субботники, поэтому особенно важно обезопасить себя от насекомых.

Клещи переносят болезнь лайма, иксодовый боррелиоз, вирусный энцефалит, гранулоцитарный анаплазмоз человека и другие заболевания.

Если вас укусили, следует запомнить территорию, где это случилось для диагностики инфекции.

Во время субботника важно надеть головной убор и рубашку с длинным рукавом, заправить брюки в носки и выбирать обувь, которая полностью закрывает тыл стопы.

При обнаружении клеща на теле не стоит использовать масло, крем, вазелин и другие жидкости для обработки. Насекомое нельзя трогать голыми руками. Для удаления можно использовать ручку-лассо, клещ-отвертку или прочную нить.

«Аккуратно удалите клеща, вращая его вокруг своей оси. Старайтесь не раздавить клеща и не оторвать головку от туловища. После удаления обработайте рану антисептиком, например, раствором йода 5%. Поместите членистоногое в банку с перфорацией, чтобы у него был доступ к воздуху», — сказали в министерстве по содержанию территорий.

Клеща необходимо отвезти на анализ в лабораторию в течение трех дней. Также важно сдать кровь на энцефалит и боррелиоз.