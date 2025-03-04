Жителям Подмосковья напомнили о важности регулярной проверки слуха у детей

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева напомнила о важности профилактики потери слуха у детей. Он влияет на развитие и интеллект, поэтому важно регулярно посещать врача.

По словам Нисо Одинаевой, потеря слуха у детей может быть врожденной и приобретенной. Эта проблема требует особого внимания, потому что имеет прямое влияние на развитие ребенка и его интеллект.

«Если ребенок не слышит, его мозг не получает достаточной информации. Это может привести к задержкам в умственном и речевом развитии, а также к тому, что ребёнок начнет отставать от сверстников и замыкаться в себе. Поэтому важно не списывать отсутствие реакции на голос на характер ребенка и его упрямство, а обратиться к сурдологу и проверить слух с помощью современных методов исследования», — сказала она.

Для первичной диагностики слуха у детей используют метод регистрации отоакустической эмиссии. Эта процедура абсолютно безболезненна и занимает около пяти минут.

Как рассказала сурдолог Екатерина Луганская, раннюю диагностику проводят в ходе неонатального скрининга у новорожденных.

«Если ваш ребенок не прошел такое обследование, настоятельно рекомендую родителям обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы провести диагностику», — добавила она.

При потере слуха ребенку могут порекомендовать использовать слухового аппарата, кохлеарные импланты и другие устройства. Своевременное вмешательство дает возможность повысить качество жизни ребенка и его способность к общению и обучению.