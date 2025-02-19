Жителям Подмосковья напомнили о вакансиях в отрасли тушения лесных пожаров

Подготовку сезонных и постоянных лесных пожарных начали в Подмосковье. Они пройдут обучение и приступят к своим обязанностям на 28 станциях.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, группировку лесных пожарных и других специалистов ежегодно усиливают к началу сезона.

«Уже сейчас проводится активная кадровая работа, формируются списки, составляются графики обучения, ведь учитывая специфику работы, все лесные пожарные должны пройти подготовку перед тем, как приступить к своим обязанностям», — сказал председатель комитета Евгений Агулов.

Пожарным предложат работу на 28 станциях. Сейчас ведомство нуждается еще в 113 специалистах.

Узнать подробнее о вакансиях и условиях работы можно в отделе кадром «Центрлесхоз» по телефону 8 (498) 602-22-99 (доб. 59-063), а также по электронной почте centrles-ok@mail.ru.