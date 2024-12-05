Жителям Подмосковья напомнили о цифровых помощниках

Цифровые помощники помогают жителям Московской области получать актуальную информацию в различных сферах. Например, робот Светлана на горячей линии 122 поможет вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или на диспансеризацию. Для связи нужно позвонить и нажать кнопку 1, сообщили в Мингосуправления региона.

Также вопросы здравоохранения можно решить через Telegram-бота Дениса. Голосовой помощник Галина на кнопке 3 расскажет о работе МФЦ, запишет на прием или отменит запись. Нейропомощник Женя на кнопке 4 решит вопросы ЖКХ, направит заявки в диспетчерскую и расскажет об отключениях, счетчиках, платежах, а также перезвонит, чтобы убедиться в решении проблемы.

Бот «Плановые отключения МО» сообщает о графике отключений и авариях, Анна помогает с разрешением на деятельность такси, а Ирина расскажет о мерах социальной поддержки. Полный список цифровых помощников можно найти на региональном портале Московской области.