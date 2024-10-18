Жителям Подмосковья напомнили о цифровом помощнике по вопросам карт «Стрелка»

Жители Подмосковья могут получить консультацию по обслуживанию карт «Стрелка» на «Госуслугах». Для этого на портале работает цифровой помощник — робот Макс.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, цифровой помощник может подробно описать порядок действий и срок предоставления услуги.

Чтобы получить помощь, нужно зайти на портал и ввести запрос в поиске с указанием «Стрелки». Робот предложит популярные запросы, подскажет, как и где оформить карту, как ее пополнить и многое другое. Цифровой помощник уже ответил пользователям свыше 150 тысяч раз.

«Совместный проект был разработан специально для „госуслуг“. Он призван повысить скорость обслуживания и сделать использование „Стрелки“ еще более удобным и комфортным. Теперь необязательно переходить на региональный портал госуслуг, чтобы узнать ответ на интересующие вопросы о транспортной карте», — пояснили в Минтрансе.

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