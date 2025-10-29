Жителям Подмосковья напомнили о техобслуживании газового оборудования

Пламя огня от газовой горелки
Фото: Пламя огня от газовой горелки/Медиасток.рф

Жители Подмосковья подали более шести тысяч онлайн-заявок на заключение договоров на техобслуживание газового оборудования. Сделать это можно через региональный портал.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, подать заявление могут собственники или наниматели жилого дома или квартиры. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Договор поступит в личный кабинет. Его можно подписать с  помощью Госключа. После этого с помощью документа можно заказать ремонт или замену газового оборудования, проверку счетчиков или возобновление подачи газа после устранения неполадок.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте