Жителям Подмосковья напомнили о своевременной оплате за вывоз мусора

Жителям Подмосковья напомнили о важности своевременной оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору региона уточнили, что эта обязанность равнозначна оплате электричества и водоснабжения.

Региональные операторы регулярно проверяют наличие задолженностей. В случае просрочки начисляются пени. Оплатить услугу «Обращение с ТКО» можно по единому платежному документу от МосОблЕИРЦ или МосЭнергосбыта. Сделать это необходимо до 10 числа каждого месяца.

«Сегодня каждый неплательщик региона перекладывает свою долю ответственности на плечи добросовестных граждан. Плата за обращение с отходами — обязательная мера. Только в этом году в трех кластерах — Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском было открыто более 28 тысяч новых лицевых счетов по обращению с ТКО. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Узнать состояние лицевого счета и проверить наличие долга можно через контакт-центр своего регоператора или в любом МФЦ. В этом году Каширский, Рузский, Сергиево-Посадский и Ногинский кластеры проводят акцию для должников. До 31 декабря жители могут списать пени, начисленные с января 2019 по сентябрь 2025 года, если полностью погасят основную сумму долга.