Жителям Подмосковья напомнили о свадебных онлайн-услугах

Молодожены Подмосковья могут официально зарегистрировать брак в любой выбранной ими локации, что позволяет придать церемонии индивидуальность и сделать ее по-настоящему уникальной. В Минсоцразвития Московской области уточнили, что специалисты «ЗАГС-Сервис» помогут организовать свадьбу мечты в любимом месте.

Регистрация брака возможна в любом подходящем месте — на свежем воздухе, у водоема и в других локациях. Единственное условие — выбранное место должно соответствовать морально-этическим нормам.

«С самого начала и на протяжении всей подготовки к самому прекрасному дню наши специалисты будут сопровождать будущих супругов, помогут подать корректно заявление, подскажут в любых вопросах, касающихся торжественной регистрации заключения брака», — уточнили в «ЗАГС-Сервис».

Чтобы получить дополнительную информацию, необходимо обратиться в «ЗАГС-Сервис» по адресу: Рублево-Успенское шоссе, 1-й километр, дом 1а, или по телефону: 8 (495) 532-95-84.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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