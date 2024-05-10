Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 15:42 Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг Министерство ЖКХ МО

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Рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг в большинстве городских округов Подмосковья завершится 10 мая. Квитанции уже доступны в личном кабинете МосОблЕИРЦ и отправлены на электронные почты абонентов.

Подписчики электронных счетов не получат бумажных дубликатов. Подробнее о преимуществах электронных платежей можно узнать на официальном портале.

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Услуги можно оплатить без комиссии через Систему быстрых платежей на сайте МосОблЕИРЦ в личном кабинете или по кнопке моментальной оплаты в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

После совершения оплаты пользователям сразу становятся доступны «Коммунальные бонусы». Их можно потратить на выгодные предложения от партнеров МосОблЕИРЦ. Среди них — косметика, товары для домашних животных и дома, а также многое другое. Всего программа включает более 100 предложений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».