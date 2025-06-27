Жителям Подмосковья напомнили о способе сообщить о бесхозной машине во дворе

Фото: Эвакуатор на одной из улиц Москвы / Медиасток.рф

Жители Подмосковья могут сообщить о брошенном во дворе автомобиле несколькими способами, После этого машину эвакуируют.

Сообщить о брошенной машине можно в администрацию округа. При этом в заявлении нужно указать место, номер автомобиля, его модель, цвет и другие признаки.

«В заявлении отмечается также и период, на протяжении которого не производится эксплуатации транспортного средства. Полезным приложением будет фотография машины — она поможет сотрудникам быстрее отыскать объект», — отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.

В администрации сформируют специальную комиссию, сотрудники которой отправятся на место и определят, действительно ли автомобиль был брошен. Если владельца находят, то его просят убрать машину самостоятельно. Если его найти не удалось, то авто перемещают на эвакуаторе.

Бесхозными считаются машины, которые имеют механические повреждения, долгое время стоят на месте, на них отсутствует государственный номер, а собственник транспорта неизвестен.

Так, в Коломне в мае переместили четыре брошенные машины.