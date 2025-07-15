Жителям Подмосковья напомнили о способе сэкономить на ЖКУ во время отпуска

Уезжая в отпуск, жители Подмосковья могут сэкономить на коммунальных платежах от трех до восьми тысяч за месяц. О способах снизить плату за ЖКУ рассказали в региональном министерстве содержания территорий.

Часть коммунальных платежей можно пересчитать из-за отсутствия в квартире людей. Это доступно, если в квартире нельзя установить счетчики воды, газ рассчитывается по количеству жильцов, а вывоз мусора оплачивается по площади помещения. Для этого нужно написать заявление в управляющую компанию, а также приложить документы, которые подтверждают отъезд. Это могут быть билеты, справки с работы и другие бумаги.

Заявку необходимо подавать до поездки или в течение месяца после возвращения

«Дополнительно к жилищно-коммунальным услугам также можно сэкономить на интернете, но только в случае, если сети информационно-телекоммуникационной сети не входят в состав общего имущества», — добавили в министерстве.

Сэкономить не получится на отоплении, общедомовых нуждах, содержании жилья и капремонте.

При бездействии на запрос перерасчета можно обратиться в территориальный отдел министерства.