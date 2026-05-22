Жителям Подмосковья напомнили о способе регистрации самоходной техники онлайн

Жителям и организациям Подмосковья напомнили о возможности постановки на учет самоходной техники и прицепов к ней в дистанционном формате. Сервис доступен на областном портале государственных услуг.

Услуга носит наименование «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» и размещена в тематическом разделе «Бизнесу» и подкатегории «Регистрация и учет».

Право на ее получение имеют как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками самоходных машин и специализированной техники.

Для отправки заявления необходимо заполнить интерактивную форму на портале, приложив к ней пакет обязательных документов, включающий паспорт самоходной машины и документ, подтверждающий право собственности.

Кроме того, требуется уплатить государственную пошлину, размер которой варьируется в зависимости от основания обращения.

Заявитель имеет возможность подать заявление о первичной регистрации спецтехники, о снятии техники с учета, о внесении изменений в регистрационные данные, а также обратиться за выдачей регистрационной справки или получением знака «Транзит».

К категории самоходных машин относятся тракторы, дорожные катки, бульдозерная техника, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, сельскохозяйственные комбайны, квадроциклы, снегоходы, вездеходы, а также иные виды техники, оснащенной двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом свыше пятидесяти кубических сантиметров либо электродвигателем мощностью более четырех киловатт.

В Министерстве государственного управления дополнительно отметили, что с начала года возможностью удаленной регистрации самоходной техники жители и организации Подмосковья воспользовались более десяти тысяч раз.